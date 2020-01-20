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Медбрат изнасиловал медсестру в больнице Ленобласти

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В Ленобласти работники правоохранительных органов задержали медбрата, обвиняемого в сексуальном надругательстве над медсестрой в одной из больниц реги

В Ленобласти работники правоохранительных органов задержали медбрата, обвиняемого в сексуальном надругательстве над медсестрой в одной из больниц региона.

Согласно словам пострадавшей, мужчина изнасиловал ее во время ночной смены в помещении для отдыха. Родные девушки отметили, что потерпевшая попыталась отбиться от своего коллеги, но ей не удалось этого сделать. В результате медбрат осуществил против нее насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники полиции открыли уголовное дело в отношении медицинского работника. В ближайшем будущем они собираются провести опрос персонала медицинского учреждения. Другие сведения о случившемся пока не раскрываются.

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