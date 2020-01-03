Максим Галкин опубликовал видео пятилетней давности с Лизой и Гарри

Максим Галкин поделился с поклонниками архивными кадрами с близнецами Гарри и Лизой.

Видеозапись была снята ещё пять лет назад, что примечательно — в канун Нового года. Можно увидеть, как малыши ходят вокруг наряженной к празднику ёлки и пытаются делать снежки. Видео восхитило не только поклонников звёздной пары, но и их коллег, отметивших, какими милыми являются близнецы.

Не так давно Галкин уже делился, как развлекаются перед Новым годом повзрослевшие дети. Так, Лиза мастерски исполнила мелодию хита своей мамы «Миллион алых роз», а Гарри в это время танцевал под музыку сестры.

Отмечается, что Галкин довольно часто публикует фото и видео с близнецами. Сама Пугачёва, при этом, была настроена против публикации кадров с детьми, однако Галкин настоял на этом, заявив, что будет лично вести микроблог, так как устал от пристального внимания журналистов и их домыслов.