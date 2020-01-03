Здесь рождаются новости.

Максим Галкин опубликовал видео пятилетней давности с Лизой и Гарри

Дата:
Максим Галкин поделился с поклонниками архивными кадрами с близнецами Гарри и Лизой. Видеозапись была снята ещё пять лет назад, что примечательно R

Максим Галкин поделился с поклонниками архивными кадрами с близнецами Гарри и Лизой.

Видеозапись была снята ещё пять лет назад, что примечательно — в канун Нового года. Можно увидеть, как малыши ходят вокруг наряженной к празднику ёлки и пытаются делать снежки. Видео восхитило не только поклонников звёздной пары, но и их коллег, отметивших, какими милыми являются близнецы.

Не так давно Галкин уже делился, как развлекаются перед Новым годом повзрослевшие дети. Так, Лиза мастерски исполнила мелодию хита своей мамы «Миллион алых роз», а Гарри в это время танцевал под музыку сестры.

Отмечается, что Галкин довольно часто публикует фото и видео с близнецами. Сама Пугачёва, при этом, была настроена против публикации кадров с детьми, однако Галкин настоял на этом, заявив, что будет лично вести микроблог, так как устал от пристального внимания журналистов и их домыслов.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Зеленского заметили на популярном горнолыжном курорте Буковель
  2. Александр Гудков опубликовал пародию на Ольгу Бузову
  3. Дочь Романа Абрамовича продемонстрировала пышные формы в откровенном наряде

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинские СМИ опубликовали биографию супруги Зеленского

Кадыров пригрозил арестовать Трампа и Меркель

Анна Седокова не носит мини из-за целлюлита

Полиция Санкт-Петербурга задержала наркодилера с крупной партией кокаина

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках