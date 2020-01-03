Максим Галкин дал обещание не изменять Алле Пугачевой

Во время интернет-передачи «А поговорить» юморист Максим Галкин рассказал о том, что дал обещание не изменять певице Алле Пугачевой.

По словам телеведущего, супруга как-то спросила у него, получится ли ей спокойно состариться вместе с ним. Пугачева сильно переживала по этому поводу, так как старше своего супруга на 27 лет. Она боялась, что Галкин может предать ее под конец жизни. В результате он решил дать Примадонне слово, что никогда не изменит ей.

Галкин также рассказал, что именно супруга предложила ему завести детей, воспользовавшись для этого услугами суррогатной матери. Он добавил, что Пугачева является очень ответственной женщиной, научившей его многим вещам.