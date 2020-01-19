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Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246

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Конор Магрегор, боец UFC из Ирландии, смог одолеть уроженца США Дональда Серроне в рамках чемпионата UFC 246, прошедшего в американском городе Лас-Вег

Конор Магрегор, боец UFC из Ирландии, смог одолеть уроженца США Дональда Серроне в рамках чемпионата UFC 246, прошедшего в американском городе Лас-Вегас.

Ирландец с первых секунд использовал быструю атаку, сначала разбив противнику нос плечевым ударом, а потом проведя успешный хай-кик. Затем он нанес еще несколько мощных ударов, многие из которых пришлись в голову американца. Серроне попробовал подняться, чтобы контратаковать, но Макгрегор не позволил ему это сделать. В результате арбитр решил остановить бой на 40-й секунде.

Таким образом, ирландский спортсмен смог победить техническим нокаутом. После завершения поединка он сообщил, что наконец-то вернулся. Напомним, что за свою профессиональную карьеру Макгрегор успел провести 26 поединков, из которых 22 закончились его победой.

Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246

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