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Лена Миро раскрыла подробности интимной жизни Высоцкой и Кончаловского

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40-летняя Юлия Высоцкая на днях опубликовала совместные фотографии со своим 82-летним супругом Андреем Кончаловским. На снимках Кончаловский, несмотря

40-летняя Юлия Высоцкая на днях опубликовала совместные фотографии со своим 82-летним супругом Андреем Кончаловским.

На снимках Кончаловский, несмотря на свой возраст, демонстрирует поднятую и спортивную фигуру. Фотографии послужили поводом для жёсткого разбора известным блогером Леной Миро интимной жизни супругов. Как она считает, этими снимками Высоцкая пытается продемонстрировать поклонникам иллюзию счастья, которого у неё в действительности нет из-за отсутствия интимных отношений с мужем.

По словам Миро, в обществе сложилось мнение, что если муж долгое время «не пользуется» супругой, то в скором времени пару ждёт развод. А в разводе женщина всегда считает себя виноватой — если между парой нет интимных отношений, то жена является плохой супругой. Таким образом, Юлия демонстрирует физическую форму своего мужа для того, чтобы ни у кого не было сомнений в их регулярной половой жизни.

Самого Кончаловского Миро похвалила за свои внешние данные и отметила, что у него гораздо ниже риск умереть от инфаркта по сравнению с другими известными людьми его возраста.

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