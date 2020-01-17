Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Квентин Тарантино, известный режиссер из Соединенных Штатов, во время недавнего интервью заявил, что считает 39-летнего Криса Пайна лучшим киноактером Голливуда.

Согласно словам кинодеятеля, он является большим фанатом творчества Пайна, если рассматривать актеров его возраста. Режиссер отметил, что ему очень понравилась игра этого исполнителя в картине Star Trek, вышедшей в 2009 году. Однако его лучшей работой Тарантино считает фильм «Неуправляемый», где Пайн сыграл помощника машиниста.

Режиссер добавил, что при наличии у него подходящей роли он бы обязательно пригласил Пайна в свой фильм. Напоминаем, что последняя кинолента Тарантино – «Однажды в Голливуде» – вышла в прошлом году и получила положительные отзывы от критиков. Главные мужские роли в нем сыграли Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.