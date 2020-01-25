Кристина Агилера приятно удивила фанатов горячим снимком

Кристина Агилера, исполнительница из США, решила порадовать своих поклонников новой фотографией в полуобнаженном виде.

На размещенном кадре легендарная поп-звезда позирует в полуоткрытом кожаном плаще, надетом на голове тело. В результате фанаты смогли рассмотреть очертания груди певицы. Большинство из них пришли в восторг от данной фотографии, несмотря на то, что на ней все равно можно увидеть лишние килограммы знаменитости.

Напоминаем, что 39-летняя исполнительница все еще продолжает бороться с избыточным весом, набранным в 2019 году. К сожалению, ей все никак не удается возвратиться к прежней форме. Впрочем, саму певицу это не сильно расстраивает, так как ранее она призналась, что может чувствовать себя счастливой даже с лишними килограммами.