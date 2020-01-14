Кремль опубликовал архивное видео танцующих Путина и Буша-младшего

В Интернете был размещен архивный ролик, демонстрирующий танцы Владимира Путина, президента РФ, и Джорджа Буша-младшего, экс-лидера США. Его разместили представителями Кремля.

На размещенных кадрах показано, как главы государств исполняют народный танец под композицию «Сударыня-барыня». Ролик сняли в ходе встречи президентов, прошедшей около 12 лет назад. На записи демонстрируется, как Путин водит хороводы, а Буш-младший пляшет рядом с девушкой в национальном наряде.

Данную запись опубликовали в рамках реализации проекта, который посвящен двадцатилетней работе Путина в роли главы российского государства и правительства. В прошлом месяце в Интернете появилась первая часть альбома, включающая в себя видеоролики и фотоснимки, сделанные до 2005 года.