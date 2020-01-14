Здесь рождаются новости.

Кремль опубликовал архивное видео танцующих Путина и Буша-младшего

Дата:
В Интернете был размещен архивный ролик, демонстрирующий танцы Владимира Путина, президента РФ, и Джорджа Буша-младшего, экс-лидера США. Его разместил

В Интернете был размещен архивный ролик, демонстрирующий танцы Владимира Путина, президента РФ, и Джорджа Буша-младшего, экс-лидера США. Его разместили представителями Кремля.

На размещенных кадрах показано, как главы государств исполняют народный танец под композицию «Сударыня-барыня». Ролик сняли в ходе встречи президентов, прошедшей около 12 лет назад. На записи демонстрируется, как Путин водит хороводы, а Буш-младший пляшет рядом с девушкой в национальном наряде.

Данную запись опубликовали в рамках реализации проекта, который посвящен двадцатилетней работе Путина в роли главы российского государства и правительства. В прошлом месяце в Интернете появилась первая часть альбома, включающая в себя видеоролики и фотоснимки, сделанные до 2005 года.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. 58-летняя Екатерина Андреева опубликовала фото в купальнике на фоне Альп
  2. Первый российский авианосец собираются построить по чертежам «Ульяновска»
  3. В Санкт-Петербурге мужчина отобрал свой заказ у курьера и избил его

Эти новости могут вас заинтересовать

Девушка-арбитр показала футболисту жёлтую карточку, чтобы сделать селфи

За неделю у российских границ разведку провели 23 летательных аппарата

СМИ обратили внимание на мокнувших президентов и Путина под зонтом

ВМС Украины задержали корабль под флагом Танзании

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках