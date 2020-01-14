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Конор Макгрегор рассказал, что думает о россиянах

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Конор Макгрегор, боец MMA из Ирландии, в ходе беседы с журналистами ESPN рассказал, что он думает о жителях России. Согласно словам ирландского спортс

Конор Макгрегор, боец MMA из Ирландии, в ходе беседы с журналистами ESPN рассказал, что он думает о жителях России.

Согласно словам ирландского спортсмена, Москва является прекрасным местом, как и вся Российская Федерация в целом. Он добавил, что его сильно впечатлили русские, так как он чувствовал себя в полной безопасности, находясь в столице России, даже несмотря на ряд неприятных моментов.

Ирландец также заявил, что хочет закончить бой с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор с нетерпением ждет этого поединка, отмечая, что из-за страха быть побежденным россиянин придумывает различные отговорки. Напомним, что ранее Нурмагомедов заявил, что готов сразиться с ирландским бойцом, после того как тот победит в 10 поединках.

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