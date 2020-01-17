Климова предстала перед фанатами в купальнике на пляже Бали

Екатерина Климова, киноактриса из РФ, разместила в «Инстаграме» видео, на котором предстала перед поклонниками в сексуальном купальнике. Сейчас знаменитость отдыхает на курорте Бали.

На размещенных кадрах можно увидеть, как звезда прогуливается по пляжу в сплошном купальном костюме. На заднем фоне можно увидеть бескрайнее море и красивый закат. Вместе с ней на индонезийском острове отдыхает ее подруга Татьяна Лютаева. Климова также решила взять с собой детей.

В СМИ добавляют, что ранее в Сети появились снимки, на которых показано, как актриса справляет Старый Новый год вместе с актером Алексеем Чадовым. После этого многие посчитали, что они встречаются. Однако Климова продолжает заявлять, что сейчас у нее нет возлюбленного.