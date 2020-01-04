Клиент ударил ножом женщину-таксиста в Волгограде

В Управлении МВД по Волгоградской области сообщают о том, что в четверг, 2 января, в столице региона клиент с ножом напал на женщину-таксиста.

Пьяный пассажир, который уже трижды был судим, вместо того чтобы оплатить проезд, набросился на водителя, ударив его несколько раз по лицу ножом. Женщина начала громко кричать, зовя людей на помощь. Ее услышали проходившие мимо молодые люди. Они вытащили нетрезвого мужчину и попытались задержать его, но тот смог вырваться и убежать.

Вскоре на место инцидента прибыли полицейские и медики скорой помощи. Пострадавшая была экстренно доставлена в областную больницу, где врачи провели операцию. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Подозреваемый в нападении был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.