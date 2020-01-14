Китай отказался от покупки Су-57 после аварии истребителя

В китайском информагентстве Sohu сообщили, что Пекин перестал рассматривать возможность приобретения пробной партии Су-57 после аварии истребителя в конце прошлого месяца.

Китай решил сконцентрировать все свои усилия на усовершенствовании уже имеющегося у него истребителя 5-й генерации под названием J-20. Сейчас у него наблюдаются определенные проблемы с ускорителями. Он использует российские двигатели АЛ-31ФН, но в скором будущем китайские конструкторы планируют оснастить его собственными WS-15, которые должны оказаться на 23 процента мощнее.

В издании отмечают, что КНР планировала приобрести Су-57 с двигателями второго этапа, чтобы изучить его и использовать российские наработки в собственных боевых машинах. Однако после падения самолета во время тестового полета Китай усомнился в его надежности и качестве.