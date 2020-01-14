Здесь рождаются новости.

Китай отказался от покупки Су-57 после аварии истребителя

Дата:
В китайском информагентстве Sohu сообщили, что Пекин перестал рассматривать возможность приобретения пробной партии Су-57 после аварии истребителя в к

В китайском информагентстве Sohu сообщили, что Пекин перестал рассматривать возможность приобретения пробной партии Су-57 после аварии истребителя в конце прошлого месяца.

Китай решил сконцентрировать все свои усилия на усовершенствовании уже имеющегося у него истребителя 5-й генерации под названием J-20. Сейчас у него наблюдаются определенные проблемы с ускорителями. Он использует российские двигатели АЛ-31ФН, но в скором будущем китайские конструкторы планируют оснастить его собственными WS-15, которые должны оказаться на 23 процента мощнее.

В издании отмечают, что КНР планировала приобрести Су-57 с двигателями второго этапа, чтобы изучить его и использовать российские наработки в собственных боевых машинах. Однако после падения самолета во время тестового полета Китай усомнился в его надежности и качестве.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Американский боксер нокаутировал противника и потерял сознание
  2. Жительница Гатчины задушила бывшего мужа, пытавшегося изнасиловать её дочь
  3. Юлия Михалкова ответила на обвинения в пластике лица

Эти новости могут вас заинтересовать

Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

В Великобритании родился первый ребенок без матери

Гуф согласился выступить перед Гитлером и вновь спеть с Тимати за хороший гонорар

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках