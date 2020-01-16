Ким Кардашьян объяснила, как спрятала лишний вес после родов

Ким Кардашьян накануне выпуска своей новой партии утягивающей одежды неожиданно раскрыла секрет своей стройности после родов.

Как оказалось, иметь идеальную фигуру практически сразу после рождения ребёнка ей помогал не только фотошоп, но и утягивающее бельё. По словам Ким, порой ей приходилось надевать по три слоя корректирующей одежды, чтобы добиться необходимого результата.

Учитывая, сколько в то время ей удалось получить комплиментов за хорошую фигуру и быстрое возвращение в форму, никто не заметил подвоха, а идея оказалась замечательной. Именно после этого Кардашьян задумалась о собственной линейке утягивающего белья.

Поклонники были немало удивлены признанием Ким, и озадачились, не было ли ей жарко под тремя слоями одежды. Также некоторые отметили, что подобное поведение наглядно демонстрирует нелюбовь к себе и психологические проблемы.