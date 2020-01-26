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Ким Чен Ын впервые за 6 лет вышел на публику со своей тетей

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Ким Чен Ын, глава КНДР, впервые за 6 последних лет показался на общественном мероприятии в компании своей родной тети Ким Ген Хи. Сотрудники ЦТАК разм

Ким Чен Ын, глава КНДР, впервые за 6 последних лет показался на общественном мероприятии в компании своей родной тети Ким Ген Хи.

Сотрудники ЦТАК разместили снимки, сделанные в ходе масштабного концерта, организованного в честь Нового года, наступившего по лунному календарю. На появившихся фотоснимках можно увидеть родственницу главы государства, которая надела на себя традиционную для корейского народа одежду. Она сидела возле жены лидера Ри Соль Чжу.

В СМИ отмечают, что в 2013 году супруга Ким Ген Хи казнили, обвинив в попытке организовать госпереворот. До этого тетя лидера КНДР считалась одной из наиболее влиятельных женщин в стране.

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