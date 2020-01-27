Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии

В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.

Отмечается, что два американских боевых самолета вошли в сирийское воздушное пространство с востока и направились на перехват вертолетов Российской Федерации, попытавшихся пролететь над районом, где находятся военные базы Соединенных Штатов.

Однако ни в Минобороны России, ни в Пентагоне данную информацию не подтвердили, поэтому точно неизвестно, действительно ли США подняли в воздух истребители, чтобы отогнать от своих авиабаз российские вертолеты.