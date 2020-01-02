Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию

На новогодние праздники модель Ирина Шейк вместе с Ингой Рубинштейн и друзьями отправилась в Таиланд, который выбрали и многие другие российские звёзды.

Вскоре Шейк порадовала своих поклонников, опубликовав фотографию, подписанную как «День первый». На снимке Ирина расположилась на лежаке, лежа на животе, облачённая в ярко-розовое бикини, а её голову украшает светлая панамка. Поза и купальник Шейк позволяют поклонникам без усилий полюбоваться её грудью, что они тут же отметили в комментариях.

Поклонники засыпали Шейк множеством комплиментов и пожелали ей счастливого Нового года, а также оставаться такой же сексуальной, как и она является сейчас. Также они отметили, что они ждут её уже «день второй».