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Информация об отказе азербайджанского мужа Нетребко выступать с армянской певицей была опровергнута

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7 февраля Юсиф Айвазов, являющийся тенором и мужем Анны Нетребко, должен выступить на открытии Дрезденского оперного бала. Компанию ему на сцене соста

7 февраля Юсиф Айвазов, являющийся тенором и мужем Анны Нетребко, должен выступить на открытии Дрезденского оперного бала. Компанию ему на сцене составит сопрано Рузан Манташян.

В Сети появилась информация, что Айвазов, азербайджанец по происхождению, не захотел петь вместе с армянкой Рузан «по политическим мотивам». Из-за этого певице якобы сообщили, что от её выступления решили отказаться. Слухи опубликовал французский портал Forumopera.com.

Прокомментировавшая эту информацию оперная армянская певица Асмик Папян гневно вопросила у читателей «Куда мы катимся?».

Но спустя несколько часов после публикации Forumopera.com опубликовал опровержение и сообщил, что сведения оказались ложными, а Айвазов никогда не высказывал никаких замечаний относительно выступления с Манташян.

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