Хирурги БСМП оказались участниками массовой потасовки в ресторане Ростова

В издании donnews.ru сообщают, что массовую потасовку, произошедшую в одном из ресторанов Ростова-на-Дону, устроили хирурги БСМП-2.

По словам журналистов, сославшихся на свой источник, корпоративный вечер, прошедший в заведении «Каньон», был организован местными хирургами. Во время распития алкогольных напитков между несколькими мужчинами возникла словесная перепалка. Они решили выйти на улицу, чтобы выяснить отношения.

Снаружи ресторана хирурги начали избивать друг друга. В драке участвовало не менее десяти человек. Работники «Каньона» сразу же вызвали полицейских, которые впоследствии разняли дерущихся. Никому из них медицинская помощь не потребовалась. Собеседник издания добавляет, что 31 декабря Борис Литвинов, главврач БСМП-2, решил оставить свой пост.