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Годовалая девочка утонула в ванне во время купания в Южно-Сахалинске

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Малолетняя девочка утонула в ванне в городе Южно-Сахалинск во время ночного купания. Ребенку недавно исполнился 1 год и 4 месяца. В управлении СК РФ п

Малолетняя девочка утонула в ванне в городе Южно-Сахалинск во время ночного купания. Ребенку недавно исполнился 1 год и 4 месяца.

В управлении СК РФ по Сахалину отметили, что получили сообщение о данном инциденте в среду, 23 января, примерно в полседьмого утра. Данное происшествие случилось в одном из домов, находящихся на проспекте Мира. По версии следствия, 24-летняя мать купала двух дочек в ванной комнате. В определенный момент она вышла из помещения, оставив детей без присмотра. Когда женщина вернулась, одна из дочерей лежала в ванне без признаков жизни.

Мать тут же вызвала машину скорой помощи, однако медикам не удалось реанимировать младенца. После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что девочка захлебнулась водой. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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