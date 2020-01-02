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Глава Ингушетии выразил недовольство подготовкой силовиков после нападения на пост ДПС в Магасе

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о недостаточной подготовке силовиков к новогодним праздникам. Его высказывание связано с нападением на пос

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о недостаточной подготовке силовиков к новогодним праздникам.

Его высказывание связано с нападением на пост ДПС в городе Магас Республики Ингушетия, совершённом 31 декабря 2019 года. В результате происшествия один полицейский погиб, двое получили травмы и были госпитализированы.

Согласно словам Калиматова, подобных последствий можно было бы избежать при должной подготовке к Новому году. Как он отмечает, перед праздниками все сообщили о своей готовности, однако произошла подобная трагедия, что свидетельствует о полной недоработке. Также он сообщил, что после инцидента все тут же надели шлемы и бронежилеты, и непонятно, что они делали до этого.

В связи с инцидентом Калиматов поручил провести проверку всего служебного автотранспорта в регионе, а также частных охранных предприятий, занимающихся охраной школ, больниц, и прочих объектов, и сделать подобные проверки регулярными.Глава Ингушетии выразил недовольство подготовкой силовиков после нападения на пост ДПС в Магасе

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