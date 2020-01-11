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ГИБДД начнет отбирать машины у нетрезвых водителей

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В будущем работники ГИБДД могут получить право забирать машины у автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Владимир Кузин, за

В будущем работники ГИБДД могут получить право забирать машины у автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир Кузин, заместитель руководителя ГИБДД, сообщил, что у тех автовладельцев, которых повторно поймали в нетрезвом виде, транспортные средства будут конфисковать прямо на дороге. Для этого было подготовлено соответствующее предложение. Он уверен, что это способствует уменьшению количества пьяных людей на дорогах общего пользования.

На данный момент времени на территории РФ за езду в пьяном виде водителей лишают водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Правонарушителю также грозит штраф, величина которого составляет 30 000 рублей.

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