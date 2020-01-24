Генеральный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин о том, почему понятие «элитная школа» утратило актуальность

В рамках прошедшего в середине января в Москве XI Гайдаровского форума состоялось знаковое для всей образовательной отрасли мероприятие – экспертная дискуссия, посвященная элитным школам. Ее участники пришли к выводу, что ключевым ориентиром государственной образовательной политики в последние годы является обеспечение качественного массового образования. Понятие же «элитная школа», плотно вошедшее в обиход в 90-х годах прошлого века, по сути, представляло собой «мыльный пузырь», который к сегодняшнему дню лопнул. Подробности узнать об этом.

ГК «Просвещение» как национальный образовательный интегратор ежедневно взаимодействует с образовательными организациями, школьниками и родителями из разных регионов России. На практике компания постоянно видит подтверждения обозначенному на панельной дискуссии тренду.

На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Важнейшей из них — политика государства, нацеленная на повышения качества образования в каждой школе. В нацпроекте «Образование» четко обозначены основные направления развития отрасли. К ним относятся: обновление содержания образования, создание современной инфраструктуры, обеспечение кадрами, создание эффективных механизмов управления образовательным организациями.

В результате реализации всех этих мер на практике принятые в обществе ранее критерии «элитной школы» утратили актуальность. В частности, больше не выдерживают критики такие характеристики, якобы, самой лучшей школы как индивидуальный подход, особая усложненная учебная программа, профессионализм и доброжелательность учителей, наличие необходимого оборудования для обучения, классы малой наполняемости, престиж в родительской среде. Это подтверждают и опросы педагогов и потребителей образовательных услуг, проводимые экспертами, в том числе специалистами «Просвещения».

В частности, профессиональные и доброжелательные учителя — требование, которое предъявляется к каждой школе. А серьезные вложения со стороны государства в инфраструктуру школ привели к тому, что государственные образовательные организации сегодня оснащены наилучшим образом, что позволяет постоянно повышать качество учебного процесса. Что касается классов малой наполняемости, то стоит сказать, что в научном сообществе доказано: школьники лучше развиваются в большом коллективе. Оптимальной признана сегодня наполняемость классов в среднем в 25 человек. При этом для изучения отдельных предметов, и в частности, иностранных языков, во всех школах уже давно принято делить учащихся на подгруппы.

И, конечно, от любой школы сегодня требуются профессионализм и нацеленность на достижения лучших результатов каждым ребенком. Кроме того, в школах сегодня представлены программы предпрофессионального образования, ведь на современном этапе школа формирует у детей навыки XXI века, без которых невозможно преуспеть на рынке труда. Такая школа всегда будет конкурентоспособной и максимально востребованной в местном сообществе. И на нее всегда будет спрос, а значит – в условиях нормативно-подушевого финансирования и бюджет у нее будет достаточным.

Стоит признать, что лучше всего предпрофессиональная подготовка развита сегодня в Москве, где создана «линейка» из нескольких разновидностей предпрофессиональных классов. ГК «Просвещение» участвует в оснащении таких классов, образцы оборудования выставлены в офисе компании, и к ним проявляют огромный интерес делегации не только из других регионов, но и из других стран.

Важно подчеркнуть и то, что положение образовательной организации в рейтингах уже не является для родителей главным критерием престижности школы. Скорее, рейтинг воспринимается как управленческий инструмент. И все чаще родители обращают внимание при выборе школы для ребенка на другие факторы, например, отсутствие правонарушений среди учеников школы, доступность образовательной инфраструктуры и т.д.

Крайне важным представляется избежать деления школ на элитные и другие в будущем. Видится, что сделать это поможет современная прозрачная система государственного управления образованием. Ее эффективность доказана опытом и Москвы, и тех регионов, которые участвуют в проекте по передаче полномочий управления образованием с муниципального уровня на региональный. В частности, Кировской областью, где реформа системы управления образованием привела в прошлом году к существенному росту числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.