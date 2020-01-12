Фотографии участниц «Дома-2» до и после хирургического вмешательства

Многие популярные участницы шоу «Дом-2» воспользовались услугами пластических хирургов, желая улучшить свои внешние данные. В СМИ решили показать, как некоторые девушки выглядели до и после операций.

На первом фотоснимки можно увидеть изменения, произошедшие с Яной Шафеевой. Судя по всему, она не только увеличила свои губы, но и провела коррекцию овала лица, однако сама девушка уверяет, что у нее пропали скулы после резкого похудения. Затем идет Евгения Феофилактова, которая одной из первых призналась в увеличении своей груди. С помощью ринопластика она подкорректировала носовую перегородку.

Виктория Романец и вовсе удалила лишний жир, увеличила бюст до 4-го размера, вколола в лицо ботокс, получила пухлые губы и провела коррекцию скул. Алена Водонаева отрицает информацию о том, что ходила к пластическим хирургам, однако ее поклонники уверены, что девушка подкорректировала грудь. В конце списка оказалась Марина Мексика, сделавшая ринопластику 4 раза и увеличившая свой бюст.