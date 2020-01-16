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Фото Ольги Бузовой в мокром купальнике развеселили подписчиков

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Ольга Бузова насмешила поклонников своими новыми фотографиями в купальнике. Звезда выложила несколько фотографий, снятых возле бассейна. На Бузовой ку

Ольга Бузова насмешила поклонников своими новыми фотографиями в купальнике.

Звезда выложила несколько фотографий, снятых возле бассейна. На Бузовой купальник свободного кроя, и, судя по тому, что он и волосы Ольги мокрые, она только что закончила купаться в бассейне. В подписи певица попросила оценить фотографии и выбрать из трёх лучшую.

Однако снимки подверглись насмешкам из-за позы Бузовой и её замученного выражения лица. В комментариях подписчики наперебой начали выкладывать версии происходящего — Ольга устала купаться, но уйти нет сил, она слишком сильно любит пол, она упала и пытается встать, она потеряла линзу. Также поклонники пошутили, что так выглядят пьяные люди после новогодних праздников.

Некоторые просто отметили, что поза выбрана неудачно. Сама Бузова никак не прокомментировала насмешки.

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