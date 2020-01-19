Фигуристка из Канады застряла в пиджаке партнера в ходе выступления

Пайпер Гиллес, канадская фигуристка, зацепилась волосами за пиджак своего партнера Поля Пуарье в ходе недавнего выступления. Соответствующее видео было опубликовано в «Твиттере».

Данный инцидент случился в рамках турнира Канады по фигурному катанию. Пара выполняла ритм-танец, когда волосы Гиллес зацепились за пуговку на пиджаке ее компаньона. Если судить по запечатленному выражению лица, то спортсменке было крайне неприятно ехать в подобном положении. Однако фигуристам удалось быстро отцепиться и продолжить танец.

В итоге дуэт смог не только завершить свое выступление, но и опередить многие другие пары, избежав занижения оценки. За первый день катаний Пуарье и Гиллес набрали почти 89 баллов. Затем идут Захари Лага и Марджори Лажо, отставшие от лидеров почти на 11,6 балла.