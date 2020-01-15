Федор Добронравов раскрыл дату выхода седьмого сезона «Сватов»

Федор Добронравов, киноактер из РФ, рассказал, когда именно состоится релиз 7-го сезона сериала «Сваты», относящегося к жанру комедия.

Согласно словам артиста, выход его дебютной серии произойдет в следующем году. В нем фанатов ждет знакомство с множеством новых актеров. К примеру, Виктор Добронравов исполнит роль Ивана Будько в молодости, а Дарья Рыбак сыграет его избранницу Валентину. К тому же поклонникам продемонстрируют детские годы девушки.

Актер заявил, что они уже давно планировали выпустить данный сезон, а потому он старается не загадывать наперед. Однако если все пройдет по плану, то его выход случится в 2021 году. Указывается, что в новой главе «Сватов» один эпизод посветят свадебном торжеству Жени Ковалевой.