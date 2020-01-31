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Федерация гимнастики США готова выплатить 215 миллионов долларов пострадавшим от домогательств врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара.

В 2017 году три гимнастки обвинили Нассара в сексуальном насилии прямо во время телеэфира. Затем к обвинениям присоединились ещё около 260 женщин, в том числе и чемпионки мира. В итоге, в 2018 году на нескольких судебных процессах врач был приговорён к общей сложности 300 годам тюремного заключения.

Федерация гимнастики США при этом была обвинена в бездействии – до выступления на телевидении спортсменки подавали жалобы на поведение врача, однако никаких действий предпринято не было.

Таким образом, сейчас Федерация подала заявление о банкротстве, чтобы иметь возможность выплатить гимнасткам требуемую сумму. Кроме того, в мае 2018 спортсменки получили от Мичиганского государственного университета, где Нассар работал врачом, 500 миллионов долларов.

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