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Энтузиаст превратил Уилла Смита в Геральта в сериале «Ведьмак»

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Энтузиасту удалось заменить лицо Генри Кавилла в сериале «Ведьмак» на Уилла Смита путем использования нейросети Deepfake. Соответствующее видео появил

Энтузиасту удалось заменить лицо Генри Кавилла в сериале «Ведьмак» на Уилла Смита путем использования нейросети Deepfake. Соответствующее видео появилось на YouTube.

В боевых сценах лицо героя кажется размазанным, однако во время бесед оно выглядит довольно правдоподобно. Следует отметить, что это уже не первое использование нейросети в данном шоу. Например, ранее поклонники использовали лицо Мадса Миккельсена, а актрису Аню Чалотру, сыгравшую Йеннифэр и вовсе заменили игровой версией чародейки из The Witcher 3: Wild Hunt.

Напоминаем, что сериал вышел на стриминговой платформе Netflix в конце прошлого месяца и получил в основном положительные отзывы от зрителей. Отмечается, что релиз второго сезона шоу состоится лишь в 2021 году.

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