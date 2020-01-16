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Елена Малышева совершила попытку исполнить хит Билли Айлиш

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Телеведущая передачи «Жить Здорово!» Елена Малышева попыталась исполнить один из хитов известной 18-летней певицы Билли Айлиш. Темой выпуска

Телеведущая передачи «Жить Здорово!» Елена Малышева попыталась исполнить один из хитов известной 18-летней певицы Билли Айлиш.

Темой выпуска стал синдром Туретта — непроизвольные двигательные и вокальные тики. В студии находился в гостях молодой человек, страдающий этим недугом, которого Малышева попыталась вывести на откровенный разговор.

Ведущая задала гостю вопрос о том, нравится ли ему Айлиш, и сообщила, что певица также имеет этот синдром. После этого Малышева напела мелодию одной из песен Айлиш. Удивлённый молодой человек только и смог ответить, что «хорошая», и ведущая с ним согласилась, добавив, что певица ей тоже нравится.

Исполнение Малышевой вызвало недоумение со стороны большинство пользователей Сети, которые предположили в комментариях, что ведущая совсем тронулась умом.

Елена Малышева совершила попытку исполнить хит Билли Айлиш

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