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Елена Ханга, телеведущая шоу «Про это» и дочка бывшего премьер-министра Занзибара Абдулы Кассима, рассказала на передаче Леры Кудрявцевой, как лишилась многомиллионного наследства.

Сначала телезвезда рассказала о своей матери, которая родилась уже в Советского Союзе, после того как ее отец иммигрировал в него в 1931 году. Она окончила исторический факультет МГУ и дружила со Светланой Аллилуевой, дочкой Сталина. Жила ее мать в общежитии университета по соседству с Михаилом Горбачевым. Наличие столь большого количества известных знакомых позволило ей подружиться, а затем стать женой Кассима.

Однако, по словам Елены, ее отец оказался крайне любвеобильным человеком, поэтому оставил после себя массу наследников. К тому же после госпереворота его посадили в тюрьму, поэтому большая часть его состояния испарилась. В результате Ханга не получила ни цента с накоплений своего отца.

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