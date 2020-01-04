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Эксперты ожидают роста цен на топливо в Петербурге

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Эксперты уверены, что из-за снижения количества автозаправочных станций в Санкт-Петербурге может произойти очередной скачок цен на горючее. В СМИ сооб

Эксперты уверены, что из-за снижения количества автозаправочных станций в Санкт-Петербурге может произойти очередной скачок цен на горючее.

В СМИ сообщают, что в 2019 году «дочка Роснефти» приобрела все АЗС Петербургской топливной компании, а «Татнефть» купила автозаправки, принадлежавшие финскому бренду Nestle. По мнению специалистов, уход с рынка сразу двух организаций усилит монополию, что приведет к росту цен.

Аналитики отмечают, что оставшиеся на рынке игроки не смогут эффективно конкурировать с вертикально-интегрированными предприятиями, которые не только продают, но и производят топливо. Все это негативно скажется на цене конечного продукта.

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