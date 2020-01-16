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Эксперт рассказал о сбившей украинский «Боинг» в Иране ракете

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Алексей Леонков, военный специалист, рассказал о том, какие системы противовоздушной обороны могли быть использованы при сбивании украинского «Боинга»

Алексей Леонков, военный специалист, рассказал о том, какие системы противовоздушной обороны могли быть использованы при сбивании украинского «Боинга» в Иране.

Согласно словам эксперта, иранцы точно не применяли «Тор», так как этот комплекс не способен перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой при любом режиме работы. К тому же его снаряд ударяет по самой цели, а не его двигателю, глубоко проникая в объект, разнося его в щепки. Поэтому если бы было использовано это оружие, то Boeing превратился бы в груду обломков еще в воздухе.

По мнению специалиста, военные использовали переносной зенитный ракетный комплекс, который наводится именно на двигатели самолета. Одной ракеты при этом зачастую недостаточно для уничтожения большой цели, поэтому при атаке обычно совершают два выстрела, что и можно увидеть на видео.

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