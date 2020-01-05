Здесь рождаются новости.

Экс-участница Serebro Катя Кищук начала встречаться с британским рэпером Slowthai

Дата:
Экс-солистка группы Serebro Катя Кишук в Stories Instagram сообщила поклонникам о своём возлюбленном. Обычно Кищук свою личную жизнь держит в секрете.

Экс-солистка группы Serebro Катя Кишук в Stories Instagram сообщила поклонникам о своём возлюбленном.

Обычно Кищук свою личную жизнь держит в секрете. В прошлом году она опубликовала фото в свадебном наряде, и все решили, что она с кем-то обручилась, но затем выяснилось, что это была шутка. Сейчас Катя рассказала, что встречается с 25-летним рэпером Slowthai. В качестве подтверждения певица поцеловалась с рэпером в прямом эфире. Фотография Кищук была размещена и в Instagram исполнителя.

В настоящее время Кищук выступает под псевдонимом KATERINA, её песни в основном направлены на западную аудиторию, также она часто гастролирует не только в России, но и по западным странам. Со своим возлюбленным Катя познакомилась в Лос-Анджелесе, где в последнее время часто бывает. Возможно, их отношения помогут певице завоевать ещё большую известность за границей.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Настасья Самбурская отправилась «за хлебом» в купальнике и на шпильках
  2. Обнаружилось, что молодая жена Петросяна имеет квартиру за 270 миллионов рублей
  3. Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

Эти новости могут вас заинтересовать

Российский Forbes назвал самых богатых наследников

В российских самолетах появятся стоячие места

В сервисе Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке

Девочку, снимавшую убийство Димы Рудакова, отправят в спецшколу

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках