Экс-участница Serebro Катя Кищук начала встречаться с британским рэпером Slowthai

Экс-солистка группы Serebro Катя Кишук в Stories Instagram сообщила поклонникам о своём возлюбленном.

Обычно Кищук свою личную жизнь держит в секрете. В прошлом году она опубликовала фото в свадебном наряде, и все решили, что она с кем-то обручилась, но затем выяснилось, что это была шутка. Сейчас Катя рассказала, что встречается с 25-летним рэпером Slowthai. В качестве подтверждения певица поцеловалась с рэпером в прямом эфире. Фотография Кищук была размещена и в Instagram исполнителя.

В настоящее время Кищук выступает под псевдонимом KATERINA, её песни в основном направлены на западную аудиторию, также она часто гастролирует не только в России, но и по западным странам. Со своим возлюбленным Катя познакомилась в Лос-Анджелесе, где в последнее время часто бывает. Возможно, их отношения помогут певице завоевать ещё большую известность за границей.