Экс-депутат Рады возмутился продажей «людоедских» консервов

Алексей Журавко, бывший парламентарий Украины, был возмущен реализацией в стране «людоедских» продуктов питания, направленных на разжигание ненависти к людям, живущим в Донбассе.

Бывший депутат разместил на своей страничке в социальной сети Facebook фотоснимки, на которых демонстрируются мясные консервы «Сепар в сметане». Их продвижением занимается Александр Грамарчук, ранее участвовавший в гражданской войне, идущей в юго-восточной части страны.

Приобрести можно также банки с тушенкой, на которых было написано, что в них имеются «кусочки русскоязычных младенцев». Журавко отметил, что данные товары продавалась в ходе ярмарок, устроенных в Виннице в четь Рождества.