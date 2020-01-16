Здесь рождаются новости.

Екатерину Климову заподозрили в романе с Алексеем Чадовым

Дата:
Есть видео
Актриса Екатерина Климова присоединилась к своим коллегам, отдыхающим на Бали. Так, 13 января она появилась на вечеринке, устроенной в честь празднова

Актриса Екатерина Климова присоединилась к своим коллегам, отдыхающим на Бали.

Так, 13 января она появилась на вечеринке, устроенной в честь празднования дня рождения солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. На мероприятие она пришла в компании Алексея Чадова, с которым знакома уже давно.

Климова буквально «ушла в отрыв», устроив танцы босиком под гремящую музыку и подпевая любимым песням. Чадов не удержался и запечатлел её на видео, которое впоследствии было опубликовано в Stories Instagram.

Видеозапись породила среди поклонников Климова и Чадова предположение о том, что они встречаются. Впрочем, было отмечено, что одного совместного выхода в свет слишком мало для уверенности в их романе, но поклонники были бы не против — пара получилась бы весьма красивая.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Фото Ким Кардашьян в мини-купальнике за час собрало миллион лайков
  2. Ким Кардашьян объяснила, как спрятала лишний вес после родов
  3. Нюша устроила эротическую фотосессию в купальнике на пляже

Эти новости могут вас заинтересовать

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Киевляне назвали провальной работу Кличко на посту мэра

Ричард Гир появился на публике с пятимесячным сыном

Появилось видео с душевным пением Роналду за рулем автомобиля

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках