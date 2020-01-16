Екатерину Климову заподозрили в романе с Алексеем Чадовым

Актриса Екатерина Климова присоединилась к своим коллегам, отдыхающим на Бали.

Так, 13 января она появилась на вечеринке, устроенной в честь празднования дня рождения солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. На мероприятие она пришла в компании Алексея Чадова, с которым знакома уже давно.

Климова буквально «ушла в отрыв», устроив танцы босиком под гремящую музыку и подпевая любимым песням. Чадов не удержался и запечатлел её на видео, которое впоследствии было опубликовано в Stories Instagram.

Видеозапись породила среди поклонников Климова и Чадова предположение о том, что они встречаются. Впрочем, было отмечено, что одного совместного выхода в свет слишком мало для уверенности в их романе, но поклонники были бы не против — пара получилась бы весьма красивая.