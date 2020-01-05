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Джастин Бибер выпустил новый трек Yummy

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В информагентстве THR сообщают, что Джастин Бибер, исполнитель из Канады, опубликовал в Интернете свой новый музыкальный трек, получивший название «Yu

В информагентстве THR сообщают, что Джастин Бибер, исполнитель из Канады, опубликовал в Интернете свой новый музыкальный трек, получивший название «Yummy».

Данная композиция станет частью грядущего альбома певца, дата релиза которого все еще не раскрыта. Этот новый проект окажется первой сольной пластинкой музыканта за последние четыре года. В последний раз он выпускал сольный альбом в 2015 году.

В последние годы Бибер занимался исполнением песен с другими певцами, включая Билли Айлиш и Эдда Ширана. Канадец также сделал анонс масштабных гастролей, которые состоятся в этом году. К тому же в конце январе пройдет премьера его документального сериала.

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