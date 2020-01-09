Джастин Бибер сообщил о диагностированной у него болезни Лайма

Канадский певец Джастин Бибер шокировал своих поклонников внезапным признанием на странице в Instagram наличием у себя серьёзного заболевания.

В своей публикации он отмечает, что многие говорили о его плохом виде и том, что он употребляет метамфетамин. Но в действительности у него болезнь Лайма и, кроме того, серьёзный случай хронического мононуклеоза, что влияет на его мозг, здоровье и энергию. Бибер отметил, что его болезнь не могли выявить около полутора лет, но в итоге, правильное подобранное лечение положительно на него повлияло и он пошёл на поправку.

Болезнь Лайма характеризуется высокой температурой, ознобом, головной болью, кожными высыпаниями, постоянной усталостью и болями в суставах и сердце. Также могут быть нарушены мыслительные процессы и пострадать память. Позднее или неподходящее лечение этого заболевание может привести к инвалидности или смерти. Заразиться болезнью Лайма можно через укус клеща.