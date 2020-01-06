Двух исчезнувших в Киеве девушек обнаружили мертвыми в шкафу

В столице Украины сотрудники правоохранительных органов нашли тела двух пропавших девушек в шкафу одной из городских квартир.

По словам полицейских, трупы были обнаружены хозяйкой недвижимости, которая сдала апартаменты на праздники. В СМИ отмечают, что конечности девушек были связаны, а на их телах имелось множество колото-резанных ран.

Согласно предварительным сведениям, возраст одной из погибших составлял 16 лет, а второй – 19. Обе являлись жительницами Киева. Информация об их пропаже появилась 2 января, после того как девушки не вернулись домой.