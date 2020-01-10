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Древние люди изготавливали разные инструменты из различного материала

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Исследователи выяснили, что древние люди для изготовления разных орудий труда применяли различный материал, проводя оценку его прочности. Согласно сло

Исследователи выяснили, что древние люди для изготовления разных орудий труда применяли различный материал, проводя оценку его прочности.

Согласно словам ученых, первобытные люди тратили немало времени на выбор сырья, подходящего для создания ножей, скребков и прочих инструментов. Они пришли к данному выводу после анализа находок, обнаруженных археологами в Олдувайском ущелье, расположенном в Танзании. Эксперты уверены, что подбор материалов осуществлялся древними людьми осознано.

В исследовании отмечается, что ножи, обычно, изготавливались из кварцита, а орудия труда – из камня, содержащего в себе кристаллы кварца. Последние применялись для обработки шкур. Другие породы использовались людьми гораздо реже.

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