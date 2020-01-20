Драка в ночном клубе на Ямале закончилась смертью мужчины

В Ямало-Ненецком автономном округе после драки в ночном клубе погиб мужчина.

Инцидент произошёл в ночь на 18 января в клубе «Зодиак», находящемся в городе Лабытнанги. Происходящее было записано на видеокамеры наблюдения. На записи можно увидеть, что в фойе заведения собираются люди, и один из мужчин начинает агрессивно себя вести и провоцировать драку.

Спустя какое-то время к нему присоединяются остальные присутствующие. Во время драки один из участников несколько раз падает, и после последнего падения умирает на месте инцидента. Как отмечается следственный комитет, охрана в драке не участвовала, но пыталась разнять дерущихся.

Подробности инцидента в настоящее время выясняются. Для установления причин смерти мужчины назначена экспертиза.