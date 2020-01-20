Дочь Пескова рассказала о своих тренировках в Чечне с девушками из UFC

Елизавета Пескова, дочь пресс-президента РФ Дмитрия Пескова, призналась в любви к Чечне и том, что однажды находилась там в лагере спецназа для тренировок. Её интервью было опубликовано в журнале Forbes.

Согласно её рассказу, летом 2019 года она была в лагере спецназа в Чечне. Здесь она проводила время за занятиями спортом и обучением искусству драки с тремя девушками из UFC, чьих фамилий не раскрыла.

По словам Елизаветы, она любит драться и ей нравятся получаемые при этом ощущения, да и в жизни, как она отмечает, подобные навыки могут пригодиться. В лагере у неё был жёсткий график с ранним подъёмом, двумя тренировками и соблюдением диеты. Также она научилась стрелять из пистолета и винтовки, а вот холодное оружие на данный момент не освоила, но в качестве спортивных тренировок хочет научиться метать топоры.