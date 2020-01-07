Дочь Леонида Якубовича снялась обнаженной в ванне

Варвара Якубович, дочка известного российского ведущего, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, где она позирует обнаженной в ванне с розовой водой.

На появившемся фотоснимке можно увидеть 21-летнюю дочку Леонида Якубовича, находящуюся в заполненной до краев ванне и демонстрирующую подписчикам свои обнаженные плечи. На ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок. В подписи к снимку Варвара рассуждает о том, что люди видят вокруг себя и что они ожидают от своей жизни.

По мнению девушки, многие желают получить все и затратить при этом минимум усилий, а, когда у них что-то не выходит, они опускают руки и начинают винить всех вокруг себя. Однако Варвара считает, что в мире все неидеально, поэтому не следует ругать себя за ошибки – лучше извлечь из них опыт и продолжить потихоньку двигаться к намеченной цели.