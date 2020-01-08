Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Соответствующее видео появилось на страничке актрисы в соцсети «Инстаграм». На опубликованных кадрах вначале можно увидеть саму Беллу, разговаривающую с мамой. Затем она забирает смартфон у Климовой и начинает снимать ее на камеру. В результате подписчики смогли хорошенько рассмотреть роскошную грудь звезды и ее стройную фигуру.

Чтобы порадовать свою дочку, актриса решает надеть забавные солнцезащитные очки. В конце видео можно услышать радостные возгласы ребенка. Всего за сутки данное видео просмотрели более 288 тысяч раз.