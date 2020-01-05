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Девочка разбилась насмерть при катании на тюбинге в Приморье

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В Управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили о том, что в регионе во время катания с горы погибла 4-летняя девочка. Трагедия случилась в четверг, 2

В Управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили о том, что в регионе во время катания с горы погибла 4-летняя девочка.

Трагедия случилась в четверг, 2 января, в населенном пункте Лозовый. При катании на надувных санках (тюбинге) с горки ребенок на большой скорости врезался в дерево, стоявшее у подножья горы. В результате он получил серьезную черепно-мозговую травму.

На вызов приехали врачи скорой помощи, которые доставили малышку в ближайшее медицинское учреждение. Однако медикам не удалось спасти девочку – она скончалась на следующий день после госпитализации. Следователи отмечают, что зона, где произошел данный инцидент, не была подготовлена для зимних игр.

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