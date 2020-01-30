Евгений Брагарь, член украинской партии «Слуга народа», решил вступиться за водителя автобуса, поссорившегося с двумя пассажирками из-за российского сериала.

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» парламентарий заявил, что водитель общественного транспорта имел все права на то, чтобы не выключать сериал. Он отметил, что на Украине нет никаких ограничений на законодательном уровне, запрещающих демонстрировать кино во время перевозок пассажиров.

Народный избранник добавил, что его взволновала данная новость и положение водителя, который не нарушил ни одного закона страны. Брагарь также указал на то, что водитель попытался найти компромисс с недовольными женщинами, но ему не удалось этого сделать. Депутат заявил, что сделает все возможное, чтобы работодатель не привлек мужчину к ответственности.