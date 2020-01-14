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Чиновник назвал причины непопулярности российских фильмов в Чечне

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Зелимхан Заурбеков, сотрудник чеченского Минкультуры, решил назвать причины, из-за которых картины российского производства не пользуются популярность

Зелимхан Заурбеков, сотрудник чеченского Минкультуры, решил назвать причины, из-за которых картины российского производства не пользуются популярностью в регионе.

Согласно словам чеченского чиновника, большинство местных жителей обычно ходят в кинотеатры, чтобы посмотреть приключенческие боевики и комедии, которые помогают им отвлечься от повседневных проблем. Именно по этой причине военной драме «Т-34» не удалось привлечь внимание зрителей в Чечне. С другой стороны фильм «Холоп» смог пробиться в ТОП-3 самых популярных кинолент в эти новогодние праздники.

Однако в сравнении с другими городами РФ Чечня все равно проиграла им по общему количеству зрителей, посмотревших эту российскую комедию. Напоминаем, что в «Холопе» рассказывается история о мажоре, которого отец решает «отправить» в далеко прошлое, чтобы тот «на своей шкуре» почувствовал какого это быть крепостным.

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