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Беспилотник MQ-1C превратят в носителя дронов и наводчика ракет

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В издании NPlus1 сообщили о том, что специалисты General Atomics начали тестировать разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C в качестве носителя для небольш

В издании NPlus1 сообщили о том, что специалисты General Atomics начали тестировать разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C в качестве носителя для небольших дронов и наводчика ракет.

По словам журналистов, испытания новых вариантов беспилотника стартовали еще в ноябре 2019 года и осуществляются на деньги самого разработчика. Компания собирается показать возможности своих новинок в рамках специальных мероприятий, запланированных американскими военными на текущий год. Она надеется получить от Минобороны США дополнительное финансирование, чтобы продолжить развивать данную технологию.

Ожидается, что наводчик позволит более точно наводиться новейшим тактическим баллистическим ракетам, которые должны будут заменить устаревшие кассетные снаряды. Его оснастят современной радиолокационной станцией Lynx Block 30A, которая поможет ему определять наземные цели и отправлять информацию пусковым установкам. Носитель сможет перевозить несколько маленьких дронов, которые заметно расширят разведывательные способности MQ-1C.

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