Здесь рождаются новости.

Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу

Дата:
Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов». Его ведущим окажется Людм

Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов». Его ведущим окажется Людмила Гурченко.

Отмечается, что образ покойной знаменитости планируется создать с использованием 3D-технологий. Авторы новой программы уверяют, что его нельзя будет отличить от настоящего. Ведущими передачи также станут Дарья Зотеева, популярная интернет-блогерша, и Настасья Самбурская, известная актриса.

Раскрыто множество других подробностей шоу. Его съемки собираются проводить на территории площадью десять гектаров, на которой разместят почти триста видеокамер. Сам проект окажется своеобразным маскарадом, где одна часть участников сыграет роль правителей, а другая – слуг.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Британский футболист получил смертельную травму накануне матча
  2. В Петербурге мужчина с мечом пришел в бар и начал рубить мебель
  3. Назван виновник публикации интимных снимков самого богатого человека в мире

Эти новости могут вас заинтересовать

В США построят самый большой центр посмертной заморозки

На Кубани старшеклассница выпала из окна третьего этажа школы

eBay открыла уникальный виртуальный магазин, управляемый взглядом

Эксперты выяснили, что мужчины из России дарят своим любимым на 14 февраля

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках