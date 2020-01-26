Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу

Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов». Его ведущим окажется Людмила Гурченко.

Отмечается, что образ покойной знаменитости планируется создать с использованием 3D-технологий. Авторы новой программы уверяют, что его нельзя будет отличить от настоящего. Ведущими передачи также станут Дарья Зотеева, популярная интернет-блогерша, и Настасья Самбурская, известная актриса.

Раскрыто множество других подробностей шоу. Его съемки собираются проводить на территории площадью десять гектаров, на которой разместят почти триста видеокамер. Сам проект окажется своеобразным маскарадом, где одна часть участников сыграет роль правителей, а другая – слуг.