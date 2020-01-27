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Анна Курникова и Энрике Иглесиас готовятся стать родителями в третий раз

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Близкие знакомые испанского певца Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой подтвердили слухи о том, что звездная пара ждет третьего р

Близкие знакомые испанского певца Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой подтвердили слухи о том, что звездная пара ждет третьего ребенка.

Первые слухи о том, что спортсменка из России снова беременна, появились в прошлом месяце, когда фотографам удалось запечатлеть немного округлившийся животик знаменитости. Теперь же данную информацию раскрыл один из испанских каналов, который сослался на источники, приближенные к звездным супругам. Отмечается, что Курникова вновь станет мамой в марте текущего года.

Однако ни исполнитель, ни теннисистка официально не подтвердили эту информацию. Сейчас они воспитывают двух детей – мальчика Николаса и девочку Люси. Напоминаем, что Иглесиас и Курникова познакомились друг с другом около 19 лет назад во время съемок клипа Escape.

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