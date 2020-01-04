Ани Лорак удивила поклонников внезапно увеличившейся грудью

Фанаты Ани Лорак были сильно удивлены неожиданно увеличившейся груди украинской исполнительницы. Поклонники заметили изменения во внешности певицы в ее новом видео в Instagram.

Звезда украинской эстрады разместила на своей страничке в соцсети ролик, в котором решила поздравить с Новым годом своих поклонников. Запись была сделана в доме знаменитости неподалеку от елки. Рядом с ней сидела ее дочка. Лорак надела на себя эффектное красное платье с глубоким вырезом в области груди. В результате многие обнаружили, что у нее значительно вырос бюст.

Некоторые начали публиковать всевозможные комплименты певице, а другие сразу же предположили, что тут не обошлось без пластической операции. Многие пользователи начали критиковать Лорак, отмечая, что она выглядела красиво и без вмешательства хирургов.